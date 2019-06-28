Источник: директор филиала чеченского бойцовского клуба "Ахмат" убит в Тольятти

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Директор недавно открывшегося филиала чеченского бойцовского клуба "Ахмат" убит в Тольятти, возбуждено дело, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Убит директор тольяттинского бойцовского клуба "Ахмат", - сказал собеседник агентства.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено около жилого дома в Центральном районе Тольятти. В убийстве подозревается 34-летний мужчина, он объявлен в розыск.

Филиал клуба имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова был открыт в Тольятти 15 июня. Там проводятся занятия по грэпплингу, кикбоксингу, боксу и вольной борьбе.