На Кубани возбуждено административное дело в отношении судьи за побои

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили административное дело по статье о нанесении побоев в отношении судьи Динского районного суда, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Из материала проверки выделены материалы, содержащие сведения о совершении 57-летней женщиной административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, то есть нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, которые направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении ее к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел между 57-летней судьей Светланой Дубовик и 25-летней жительницей Динского района, вторая участница заявляла, что судья ее ударила. В СУ СК РФ по краю журналистам сообщили, что, по предварительной версии, 11 мая 57-летняя женщина, будучи пассажиркой автомобиля Kia, пыталась проехать в сторону реки Качеты, но дорога оказалась загорожена другим припаркованным транспортным средством, рядом с которым находилась 25-летняя женщина. В Динском районном суде ТАСС сообщили в пятницу, что Дубовик продолжает работать у них судьей.