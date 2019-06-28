Следователи проводят проверку конфликта журналистки и помощника мэра Новороссийска

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае проводят проверку по факту конфликта между журналисткой газеты в Новороссийске и помощницей мэра города, возникшего при выполнении корреспондентом редакционного задания, сообщили ТАСС в пятницу в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее председатель союза журналистов на Кубани сообщала, что есть свидетели конфликта, которые зафиксировали происходившее на видео. Также проверку по данному поводу проводит полиция, заявления в правоохранительные органы подали друг на друга обе участницы инцидента.

"По факту конфликта проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение [о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела]", сказали в ведомстве.

Накануне главный редактор "Нашей газеты в Новороссийске" Маргарита Дьяченко сообщила, что сотрудник их издания Ольга Макаренко отправилась на редакционное задание, чтобы осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории "Прилагунье". С ее слов, когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощник мэра Новороссийска Анжелика Коваленко выхватила у нее телефон и ударила по голове.

Коваленко, комментируя инцидент, назвала свои действия самообороной. По данным мэрии Новороссийска, журналист находилась на территории, где велись аварийно-восстановительные работы, пребывание там опасно, поэтому ее неоднократно просили покинуть территорию, но она отказывалась.