Заседание суда по делу Маркелова прервано из-за его плохого самочувствия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бригада скорой медицинской помощи была вызвана в Нижегородский районный суд после того, как обвиняемому в получении взятки в 235 млн рублей экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову стало плохо в зале суда. Заседание прервано. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов.

"Пока всех попросили удалиться из зала судебного заседания, пригласили скорую. Пока непонятно, будет ли продолжено заседание", - сказал он.

Трунов пояснил, что защита Маркелова в пятницу в очередной раз подала ходатайство об изменении меры пресечения в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья обвиняемого. "Второе подряд заседание ему очень плохо, обострились болезни и на этот раз со зрением очень плохо - темнеет в глазах, заклинило шею, у него больное сердце и болезнь Бехтерева (хроническое поражение суставов)", - сказал он, добавив, что состояние здоровья Маркелова ухудшается из-за условий содержания в СИЗО.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Маркелов отрицает.

Верховный суд России 28 января 2019 года определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения уголовного дела по существу. Об этом ходатайствовали представители прокуратуры в связи с тем, что Маркелов имеет связи в правоохранительных органах республики и руководстве Марий Эл.