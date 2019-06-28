Сотрудник посольства РФ в Токио встретился с россиянином, арестованным за граффити

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудник консульского отдела посольства РФ в Японии встретился в пятницу в Токио с российским гражданином Глебом Песочным, арестованным по подозрению в нанесении граффити в районе резиденции японского императора.

"Он чувствует себя нормально. Ему предоставляют переводчика, на нарушение прав не жалуется. Глеб вины своей не признает, юриста ему предоставят за счет японской стороны", - рассказал дипломат ТАСС.

Ранее в пятницу ТАСС сообщили в Токийском полицейском управлении, что 23-летний Глеб Песочный был арестован по подозрению в нанесении граффити на стены в районе дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако. Как утверждается, он изобразил красной краской из баллончика рисунок в виде схематической птицы и букв алфавита на трансформаторной будке недалеко от резиденции монарха.