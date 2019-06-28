{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 100 человек эвакуированы из школы на западе Москвы из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Здание школы на западе Москвы проверяют из-за угрозы взрыва, проводится эвакуация детей и персонала. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе по адресу: Осенний бульвар, дом 16. На время проверки здания кинологами проведена эвакуация из двух корпусов, выведены 62 ребенка и 24 сотрудника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей эвакуировали в ближайшую школу на Крылатских холмах. Кинологи осматривают здание на наличие взрывных устройств.

Теги
Россия
В цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде произошел пожар
Возгорание локализовано на площади 300 кв. м
Читать полностью