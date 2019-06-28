Суд в Перми продлил арест четверым фигурантам дела о гибели людей в шахте "Уралкалия"

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Пермский краевой суд продлил на два месяца срок ареста четверым обвиняемым по делу о гибели рабочих в шахте "Уралкалия" в городе Соликамске. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Продлили всем четверым до 22 августа", - сказала собеседница агентства.

Всего по делу о пожаре в шахте проходят пять человек, всем предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Еще одному фигуранту дела Ленинский районный суд продлил срок ареста до 28 июля.

Пожар на шахте СКРУ-3 компании "Уралкалий" в Соликамске произошел 22 декабря 2018 года. Из-за задымления погибли девять сотрудников подрядной организации. На момент трагедии шахта находилась на этапе строительства, добыча калийной руды там не велась.