Прокуратура Бреста не считает стрельбу у мечети города терактом

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Бреста сообщила в пятницу, что произошедшая в четверг стрельба у мечети города не является террористическим актом. Высказывания прокурора Жан-Филиппа Рекаппе приводит AFP.

"Собранные на настоящее время данные указывают на то, что не следует считать терактом данный инцидент", - заявил прокурор. Он подчеркнул, что в этой связи принято решение не передавать расследование парижской прокуратуре по вопросам терроризма, как это следует делать по закону в случае теракта.

В то же время прокурор подтвердил, что в четверг у мечети было сделано несколько выстрелов, в результате которых были ранены два человека, в том числе имам. По сведениям из полицейских источников, у имама четыре пулевых ранения - два в брюшную полость и два в ноги. Второй человек также ранен двумя пулями в ноги. По мнению врачей, угрозы для их жизни нет.

Стрелявший был вскоре найден неподалеку - он совершил самоубийство. По сведениям из полицейских источников, обнаружена и его предсмертная записка. По данным радиостанции France Info, этот человек страдал от психических заболеваний. Он не фигурировал в базе данных полиции и не входил в состав каких-либо крайне правых организаций.