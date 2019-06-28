В цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде произошел пожар

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из цехов ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 12:23 мск поступило сообщение о возгорании в медно-литейном цехе на втором этаже ОАО "ГАЗ". Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия [для тушения] по повышенному рангу", - сказали в ведомстве.

В ведомстве сообщили о локализации возгорания. "Локализация объявлена в 12:50 мск на площади 300 кв. метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказал собеседник агентства.

Горьковский автомобильный завод - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. ГАЗ является ключевым предприятием холдинга, объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты: автозавод "Урал", Павловский, Ликинский и Курганский автобусные заводы, Ярославский моторный завод "Автодизель", Ульяновский моторный завод и другие.