Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

ТАСС, 28 июня. Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"Ликвидация объявлена в 13:02 мск на площади 300 кв. м. Эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в медно-литейном цехе на втором этаже ОАО "ГАЗ" поступило в 12:23 мск. Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия для тушения по повышенному рангу. Локализация была объявлена в 12:50 мск на площади 300 кв. м.

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