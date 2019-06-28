Замначальника отдела ДПС ГИБДД по Чувашии отправлен под домашний арест

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест заместителя начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления ГИБДД МВД по Чувашии, который подозревается в превышении служебных полномочий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС старший помощник следственного управления СК РФ по республике Олег Дмитриев.

"Суд принял решение отправить полицейского под домашний арест сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее следователями СУ СК России по Республике Чувашия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении полицейского. По версии следствия, сотрудник полиции в феврале 2019 года дал указание своим подчиненным не оформлять и не направлять в суд административный материал в отношении своего знакомого по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по республике, по этому факту проводится служебная проверка. "По результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности", - сказала собеседница агентства.