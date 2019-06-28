Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Курском вокзале в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Представители экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию Курского вокзала о заложенном на его территории взрывном устройстве. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Идет проверка сообщения о минировании. Эвакуация с территории вокзала не проводилась, он работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных бомбах на ряде объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах России. Во всех случаях сообщения о минировании проверяли работники оперативных служб, однако опасных для жизни человека предметов нигде не нашли.