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Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Курском вокзале в Москве

Вокзал продолжает работать в штатном режиме

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Представители экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию Курского вокзала о заложенном на его территории взрывном устройстве. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Идет проверка сообщения о минировании. Эвакуация с территории вокзала не проводилась, он работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных бомбах на ряде объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах России. Во всех случаях сообщения о минировании проверяли работники оперативных служб, однако опасных для жизни человека предметов нигде не нашли.

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