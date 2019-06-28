Недобросовестного застройщика в Сочи приговорили к пяти годам за хищение 217 млн рублей

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Суд в Сочи приговорил к пяти годам лишения свободы застройщика жилого комплекса "Горка" в Сочи и торгового комплекса "Привокзальный". Ущерб превысил 217 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в прокуратуре Краснодарского края.

"В Сочи вынесен приговор в отношении недобросовестного застройщика, совершившего хищение более 217 млн рублей. Судом назначено пять лет лишения свободы. С 2012 по 2016 год в ходе строительства на территории города Сочи жилищного комплекса "Горка" застройщиком допущены нарушения проектно-сметной документации в части этажности, в результате чего коммуникации к указанному дому не подключены и в эксплуатацию он не введен", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что кроме обмана дольщиков на 117 млн рублей, застройщик похитил средства людей, еще 100 млн рублей, вложившихся в строительство торгового комплекса "Привокзальный". Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в причинении имущественного ущерба.

"По ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере") уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности", - добавили в пресс-службе.