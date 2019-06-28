В бойцовском клубе "Ахмат" опровергли причастность убитого в Тольятти к клубу

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Убитый в Тольятти не имеет отношения к филиалу чеченского бойцовского клуба "Ахмат", об сообщила в пятницу пресс-служба клуба на своей странице в Instagram.
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Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию с убийством Ильи Тягуна: ⠀ «Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун, якобы, является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти 2 недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовках».
Ранее сообщалось, что, по данным МВД по Самарской области, убит директор клуба "Ахмат" в Тольятти, в его убийстве подозревается житель Центрального района Тольятти Азиз Хидиров.
"Сегодня с утра мы стали свидетелями <...> [информации] со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба "Ахмат" (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя.