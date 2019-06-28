В бойцовском клубе "Ахмат" опровергли причастность убитого в Тольятти к клубу

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Убитый в Тольятти не имеет отношения к филиалу чеченского бойцовского клуба "Ахмат", об сообщила в пятницу пресс-служба клуба на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД по Самарской области, убит директор клуба "Ахмат" в Тольятти, в его убийстве подозревается житель Центрального района Тольятти Азиз Хидиров.

"Сегодня с утра мы стали свидетелями <...> [информации] со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба "Ахмат" (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя.