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Пищевое отравление в столовой автозавода под Тулой получили 15 человек

Из них госпитализированы девять человек

ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Девять сотрудников автозавода "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", работающего в Тульской области, госпитализированы с признаками кишечной инфекции, еще шестерым назначено амбулаторное лечение. Причиной отравления могла стать некачественная продукция в заводской столовой, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора на официальном сайте.

"Зарегистрировано 15 случаев подозрения на кишечную инфекцию среди посетителей ООО "Хуамии Солюкс Сервис Групп" - столовой завода ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Девять человек из числа обратившихся с легкими формами заболевания госпитализированы в стационар городов Новомосковска и Донского, шесть человек с клиническими признаками кишечной инфекции наблюдаются амбулаторно", - говорится в сообщении.

На официальной странице автозавода в социальной сети "ВКонтакте" указано, что ряд сотрудников предприятия почувствовали симптомы недомогания, "выражающиеся в появлении тошноты, головокружения, повышении температуры тела". Также отмечено, что в отношении компании "Хуамии Солюкс Сервис Групп" организована проверка.

По данным пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, столовая закрыта на период проведения противоэпидемических мероприятий. "Угрозы распространения инфекции нет", - отметили в ведомстве.

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