Мосгорсуд снизил до 10 тыс. рублей штраф Звереву за одиночный пикет у Кремля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд снизил до 10 тыс. рублей штраф в отношении стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета на Красной площади, в ходе которого он выступал против строительства завода на Байкале.

"Снизить размер назначенного Тверским судом наказания до 10 тыс. рублей", - огласила судья.

3 марта Зверев на Красной площади провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале, а 13 мая Тверской суд Москвы признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный штраф в 15 тыс. рублей. Федеральный закон о митингах запрещает проводить мероприятия, в том числе одиночные пикеты, на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям президента России.

Кировский районный суд Иркутска 27 марта признал незаконными положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство, выданные компании "Аквасиб", которая на основании этих документов в январе начала строить завод на берегу Байкала. Как сообщал ТАСС, одним из доводов природоохранной прокуратуры, которая подавала иск с требованием запретить строительство завода по розливу байкальской воды, было то, что общественные слушания по проекту прошли с нарушениями. Проведение слушаний является одним из условий получения инвестором заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство. Прокуратура также настаивала на том, что стройка затрагивает болото, где во время миграции останавливаются редкие птицы.