Микроавтобус сбил два скутера на трассе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Микроавтобус Volkswagen Transporter сбил два скутера c детьми на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области в пятницу днем, двое 14-летних подростков и один двухлетний ребенок госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла на трассе в районе садового некоммерческого товарищества "Березка". 14-летний мальчик, который перевозил двухлетнего ребенка на скутере, выехал на трассу с прилегающей территории и не уступил дорогу микроавтобусу. Микроавтобус Volkswagen сбил скутер, а затем совершил наезд в стоящий на обочине другой мопед, где находился 14-летний подросток.

"В результате ДТП трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу города Кингисеппа", - отметили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка.