Spiegel: причиной крушения истребителей в ФРГ, вероятнее всего, стала ошибка пилота

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Германские следователи полагают, что к крушению двух истребителей Eurofighter Typhoon, которое произошло в понедельник, привела ошибка пилота. Об этом сообщил в пятницу немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Анализ данных с черных ящиков не выявил отклонений в работе систем, говорится в статье. Вероятнее всего, летчик одного из истребителей допустил техническую ошибку при совершении маневра или же неправильно расслышал команду по радиосвязи, отмечает журнал.

Два истребителя Eurofighter столкнулись в небе на севере Германии. Оба пилота смогли катапультироваться, однако выжил лишь один из них. Истребители были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. Истребители выполняли учебный полет, ударных средств на борту не находилось.

До недавних пор ВВС ФРГ располагали 138 Eurofighter. Состояние материально-технической базы вооруженных сил Германии, в том числе истребителей, регулярно становится объектом критики со стороны немецкого общества, экспертов и оппозиционных политиков.