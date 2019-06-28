Суд оправдал бывшего вице-губернатора Пензенской области по делу о мошенничестве с землей

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы в пятницу оправдал бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, который обвинялся в мошенничестве с земельным участком, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Савина Валерия Александровича по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказала судья.

Суд счел недоказанными доводы следствия, что Савин, занимая должность вице-губернатора Пензенской области, незаконно оформил в собственность участок, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Искра-1" в Пензе и находившийся в муниципальной собственности. Не нашла также подтверждения версия обвинения, что подсудимый представил в мэрию документы, что участок является землями коллективного пользования СНТ, которые по закону передаются в собственность безвозмездно.

Сторона обвинения просила суд приговорить Савина к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Савин не признал свою вину в преступлении.

Валерий Савин занимал должность вице-губернатора Пензенской области с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года.