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Вода в микрорайоне Краснодара, где массово отравились люди, заражена бактериями

Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствие санитарным нормам воды в поселке Краснодарском в Краснодаре. В пробах зафиксированы бактерии, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

Накануне в микрорайоне Краснодара, где из-за отравления 24 людей временно ограничивали подачу воды, восстановили водоснабжение. Подается сильно хлорированная техническая вода, ее нельзя употреблять.

"Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды на водозаборе на вирусологические показатели - отрицательные, по микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам", - говорится в сообщении.

Следственные органы на Кубани в среду возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой. В больнице находятся 10 несовершеннолетних. Представители поставщика воды, индивидуального предпринимателя Лусинэ Карапетян сообщали, что деятельность велась в соответствии со всеми санитарными нормами.

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