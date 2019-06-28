Суд направил в СИЗО приговор Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы направил в СИЗО "Бутырка" распоряжения об исполнении вступившего в силу приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого было возвращено в адрес Пресненского суда Москвы. Распоряжения об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора в отношении осужденных, направлены в адрес ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве", - сказала представитель суда.

После получения СИЗО соответствующих распоряжений футболистов смогут отправить в колонию.