Суд арестовал на девять суток участника несанкционированной акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток участника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова за правонарушение, совершенное в ходе несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Шаведдинов признан виновным по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования). Суд установил, что он 12 июня участвовал в акции в центре Москвы, выкрикивал лозунги, оскорбляющие сотрудников полиции, не реагировал на законные требования полицейских прекратить свои действия. Решением суда Шаведдинову назначен административный арест на девять суток", - сказали в суде.

Он стал первым арестованным за правонарушения, допущенные в ходе акции 12 июня. Ранее в отношении других участников акции назначали штраф.

По данным главного управления МВД по Москве в несанкционированной акции 12 июня участвовало около 1,2 тыс. человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек.

Акция планировалась до освобождения журналиста "Медузы" Ивана Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста.