Экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии получил три года условно

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева приговорили к трем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Сегодня бывший чиновник признан судом виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Речь идет о бывшем заместителе министра транспорта Александре Соловьеве", - сообщили в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что экс-чиновник в мае 2014 года до проведения электронного аукциона и заключения госконтракта дал незаконное указание гендиректору дорожного предприятия на ремонт одного из участков дороги в Удмуртии. В последствии компанию и ее руководителя оштрафовали на 7,3 млн рублей. Кроме этого, в апреле 2015 года осужденный, являясь председателем конкурсной комиссии, после подведения итогов торгов на выполнение работ по ремонту дворов многоквартирных домов в Ижевске совершил подлог документов, в результате чего победителем аукциона признали другое предприятие. Также с 2015 по 2016 год Соловьев обеспечил незаконное предоставление своему знакомому в аренду пяти земельных участков в Камбарском районе, отведенных под сенокос, для геологического изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых.

Бывший замминистра также проходил свидетелем по делу бывшего главы Удмуртии также Александра Соловьева, которого ранее обвинили в получении взяток.