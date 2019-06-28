Суд признал бывшего вице-мэра Пензы виновной в подлоге и воспрепятствовании работе бизнеса

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы признал бывшего вице-мэра Пензы Ирину Ширшину виновной в двух служебных подлогах и воспрепятствовании законной деятельности бизнеса, однако освободил от наказания в связи с истечением сроков давности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ширшину Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 169 УК РФ. Освободить Ширшину от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала судья Наталья Марчук, зачитывая приговор. Еще по одному эпизоду - воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности - Ширшина была оправдана.

Ирина Ширшина была задержана в августе 2017 года и заключена под домашний арест. В апреле 2019 года суд отпустил ее под подписку о невыезде, в мае она уволилась с поста вице-мэра города по собственному желанию. Первоначально ее обвиняли в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий. Впоследствии обвинение было переквалифицировано.

Суд установил, что служебные подлоги были совершены Ширшиной при оформлении земельных участков. Один из участков, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества "Искра-1", оформлял в 2016 году в собственность Валерий Савин, занимавший на тот момент должность вице-губернатора Пензенской области. В отношении Савина было возбуждено дело о мошенничестве с землей, 28 июня суд полностью оправдал его.

Кроме того, как установил суд, Ширшина совершила служебный подлог при оформлении участка родственнику бывшего вице-мэра Пензы Андрея Шевченко. Воспрепятствованием предпринимательской деятельности суд признал требование сделать благотворительный взнос в размере 500 тыс. рублей на покупку елочных игрушек, с которым Ширшина обратилась к руководству одной из компаний-застройщиков. В тот момент компания готовила к вводу в эксплуатацию многоквартирный дом.

Бывший вице-мэр Пензы не признала свою вину в суде. После судебного заседания адвокат Ширшиной Алексей Агафонов сообщил журналистам, что он и его подзащитная не согласны с приговором. "Мы не согласны в квалификации по всем статьям, связанным с осуждением Ирины Владимировны, и будем добиваться полного ее оправдания [в следующих инстанциях]", - отметил адвокат.