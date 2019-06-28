Ситуация с наводнением в Нижнеудинском районе Приангарья начинает стабилизироваться

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. МЧС отмечает признаки стабилизации паводковой ситуации в Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В целом по Нижнеудинскому району отмечаются признаки стабилизации ситуации. За последние шесть часов в реках Уда, Ия, Бирюса и Кирей зафиксировано падение уровня воды в среднем на 37 см, городе Нижнеудинск - на 40 см", - сказали в ведомстве.

В поселке Соляная спасатели даже приступили к расчистке завалов, отметили в МЧС.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов.