Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших московского отравителя

По ее словам, "информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня после проверки ряда поступивших сообщений о хищениях имущества". "После отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки были установлены приметы [подозреваемого], а в дальнейшем и анкетные данные. Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений мужчина был отпущен домой, после чего совершил еще ряд тяжких преступлений", - сказала Нефедова.

В связи с этим, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД по Басманному району.