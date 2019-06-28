Начальника отдела хабаровского Водоканала отправили под домашний арест

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил под домашний арест начальника отдела городского Водоканала, его подозревают в получении взяток. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю в пятницу.

"По ходатайству следственных органов СК РФ по Хабаровскому краю в отношении 56-летнего начальника отдела МУП города Хабаровска "Водоканал", подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее за коммерческий подкуп, растрату, злоупотребление полномочиями был осужден главный инженер этого предприятия, фигурантами уголовных дел стали руководитель хабаровского Водоканала и его заместитель.

По версии следствия, подозреваемый получил взятки от трех граждан в сумме более 60 тыс. рублей за ускорение процедуры согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Отмечается, что в отношении взяткодателей возбудили уголовные дела. Все они добровольно сообщили правоохранительным органам о фактах дачи взяток. В связи с деятельным раскаянием уголовное преследование в отношении них будет прекращено.