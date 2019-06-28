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Убийца вице-чемпионки РФ по плаванию среди юниоров получил шесть лет колонии в Тольятти

Осужденного по итогам экспертизы признали вменяемым

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Автозаводской районный суд Тольятти приговорил 16-летнего местного жителя к шести годам и трем месяцам воспитательной колонии за убийство своей сверстницы, вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров, сообщили в пятницу ТАСС в прокуратуре Самарской области.

"Обвиняемому назначено наказание в виде шести лет и трех месяцев в воспитательной колонии", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в тольяттинской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Олимп", убитой оказалась воспитанница школы, вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров 2017 года, мастер спорта России Сафия Аскарова.

Тело 16-летней девушки с колото-резаными ранами было обнаружено в декабре 2018 года. Молодой человек нанес ей более 30 ножевых ранений в ходе ссоры.

Осужденный ранее направлялся на психолого-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

Суд также обязал его выплатить по 1 млн рублей каждому из родителей убитой.

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