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Полицейский организовал хищение 2,5 млн рублей у 88-летней женщины в Воронеже

Все причастные к преступлению признали свою вину в полном объеме

ВОРОНЕЖ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи в Воронеже предъявили обвинение начальнику участковых полиции Левобережного района в создании организованной преступной группы, с которой он похитил у 88-летней женщины 2,5 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Следственного управления СК по Воронежской области.

"К уголовной ответственности привлекаются 43-летний начальник участковых полиции, а также двое мужчин в возрасте 33 и 49 лет и 64-летняя женщина. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). Все обвиняемые признали вину в полном объеме. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 88-летняя пенсионерка в конце 2018 года обратилась в пункт участковых полиции в Левобережном районе и попросила о помощи: банк на ее крупный вклад якобы не начислил проценты. Полицейский позже подослал к ней домой своего знакомого, который взял у женщины паспорт и сберкнижки.

"Полицейский обратился к товарищам, которые нашли пожилую женщину, похожую на хозяйку паспорта. Несколько дней она в сопровождении знакомого снимала деньги со счетов, за ними на машине следовали товарищи полицейского, которые сразу отбирали деньги. Похищенные денежные средства были распределены между всеми участниками организованной группы", - добавили в пресс-службе СУ СК по региону.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, начальник участковых уполномоченных полиции по Левобережному району будет уволен.

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