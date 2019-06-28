Суд взял под домашний арест главу департамента "Рольфа" Кайро

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест на два месяца директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро по обвинению в выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кайро меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - огласила постановление судья Наталия Дударь.

Кайро будет находиться под домашним арестом до 25 августа. Он будет содержаться в своей московской квартире, ему запрещено общаться с другими фигурантами дела. Суд также не разрешил Кайро совершать прогулки.

Защита предлагала за Кайро залог в 20 млн рублей, настаивая на том, что выдвинутые против него обвинения говорят о совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности.

В свою очередь представитель Следственного комитета заявил, что только содержание под домашним арестом не позволит Кайро скрыться. Анатолий Кайро является гражданином Украины. В России он имеет вид на жительство, действительный до 2021 года.

На допросе у следователя Кайро отказался признать вину, в суде он назвал себя законопослушным гражданином.

Постановление суда пока не вступило в силу, защита планирует обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.