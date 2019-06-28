Россиянин, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, экстрадирован из Испании

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гражданин России, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, экстрадирован из Испании. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола, МВД России и ФСИН России из Испании в Российскую Федерацию доставлен Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконной банковской деятельности", - сказала она.

По данным министерства, в составе организованной группы фигурант осуществлял банковские операции в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц без соответствующей лицензии. В результате этой деятельности обвиняемый получил доход на сумму около 2 млн рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). В июне 2018 года на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области скрывшийся от правоохранительных органов гражданин объявлен в международный розыск и задержан в Испании", - заключила Волк.