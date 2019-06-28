Очевидцы сообщают, что жители подтопленного Тулуна ждут помощи спасателей на крышах домов

ТАСС, 28 июня. Жители города Тулун Иркутской области, где в результате паводка оказались подтопленными около 880 частных жилых домов, ожидают помощи спасателей на крышах. Вода распространилась по городу в течение нескольких часов, сообщают ТАСС очевидцы.

По словам местного жителя Равиля Ахметова, дамбу, которая всегда спасала город от воды, под ее натиском прорвало в нескольких местах. "Вода, наверное, в течение двух часов поднялась метра на три. Это было очень быстро. Муниципалитет предупредили еще два дня назад, что вода придет, но подготовки никакой не было, и застало всех врасплох. Люди еще на крышах. Помогать им начали около двух часов назад", - сказал он.

На данный момент дамба полностью скрыта под водой, затопило автостанцию. По словам Ахметова, подтоплены также торговые центры, люди массово закупают воду - ее отключат в 23:00 (18:00 мск). "Многоэтажки подтопило в микрорайоне Угольщиков, сложная ситуация в микрорайоне ЛДК, он полностью затоплен, и центральная часть Тулуна затоплена, частный сектор", - добавил он.

О том, что предупреждения о возможном поднятии уровня воды в реке были, сообщил ТАСС и местный житель Игорь Скрябин. "Обходили дома, объезжали заранее. Но у нас многие не хотели дома покидать, боятся за имущество. В итоге к родственникам поехали, мы сейчас у родни на том (незатопленном) берегу с семьей", - сказал Скрябин, добавив, что уровень воды достигает окна первого этажа.

Жители эвакуируются с левобережья, кто-то отправляется в пункты временного размещения, кто-то - к родственникам. Некоторые жители продолжают сидеть на крышах и ждать помощи спасателей и волонтеров. "Вода очень быстро пришла, такое ощущение, что за час буквально. Топит улицы, которые поближе к реке, там дома частные, стариков живет много. Где-то по середину заборов подтопило, в дома вода зашла, огороды в воде", - рассказала жительница Наталья Капранова.

Житель Иркутска Дмитрий Шпак, родители которого проживают в одном из подтопленных многоэтажных домов Тулуна, сообщил ТАСС, что соседи с первого этажа переносят личные вещи в квартиры тех, кто живет выше, чтобы спасти имущество. Жильцам предлагали эвакуироваться - во дворе находились работники в жилетах и с громкоговорителями, однако многие отказались. "Будет ли снабжение оставшихся в домах людей питьевой водой и, например, сухпайками, будет известно завтра, если вода не спадет", - добавил он.

О паводке

В городе проживают 42 тыс. человек. Открыты три пункта временного размещения, сейчас в них находятся 76 человек. В связи с ЧС на ночь приостановлена работа водозабора. По расчетам властей, запаса воды должно хватить на 12 часов, однако администрация просит жителей рационально использовать питьевую воду, по возможности сократить ее расход.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.