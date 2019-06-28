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Автомобиль врезался в здание ресторана в Москве

В результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ресторан на улице Народного Ополчения в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в ресторан на улице Народного Ополчения. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что водитель врезался в ресторан "Гивисациви".

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