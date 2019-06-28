Судью на Кубани подозревают во взяточничестве и вынесении несправедливых приговоров

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края на заседании в пятницу дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда по статьям о взяточничестве и вынесении несправедливых решений, говорится на сайте коллегии.

"Удовлетворено представление председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина и дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Грачева по признакам преступлений, предусмотренных п. "п" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Темрюкского районного суда, Грачев Павел Анатольевич является федеральным судьей, назначен был указом президента в 2000 году, срок его полномочий не ограничен.