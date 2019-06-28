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СМИ: жертвами налета саудовских ВВС в Йемене стали девять человек

Представитель мятежников-хуситов Абдалла Алляу сообщил телеканалу Al Mayadeen, что удар был нанесен по жилому дому, среди погибших и раненых большинство - женщины и дети

ТАСС, 28 июня. Не менее девяти мирных жителей погибли в пятницу во время налета саудовских ВВС на административный центр Хедир на юге йеменской провинции Таиз. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen представитель мятежников-хуситов Абдалла Алляу, занимающий пост заместителя губернатора провинции.

"Удар был нанесен по жилому дому, среди погибших и раненых большинство - женщины и дети", - отметил он.

По сведениям Al Mayadeen, аравийская коалиция, которую поддерживают США и Великобритании, постоянно нарушает соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. Только в мае жертвами налетов саудовских ВВС стали десятки мирных граждан.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

Теги
СШАЙеменВеликобританияСаудовская Аравия
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