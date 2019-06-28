Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Comp Air 8 совершил жесткую посадку в Ставропольском районе Самарской области. Об этом говорится в пятницу в сообщении, распространенном ГУ МЧС России по Самарской области.

"Поступило сообщение о том, что в поле в муниципальном районе Ставропольский совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Comp Air 8", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Прибывшие на место спасатели не обнаружили пилота и пассажиров, их личности устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.