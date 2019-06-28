Прокуратура выявила хищение 9 млн рублей при строительстве детского сада в Туле

ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура Тульской области по итогам проверки расходования бюджетных средств на строительство детского сада на улице Ушинского в Туле вывила хищение 9 млн рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"Установлено, что при выполнении в период 2013-2016 годов работ по строительству детского сада по улице Ушинского города Тулы ООО "АртСтрой", которое являлось подрядчиком по муниципальному контракту, не выполнены работы на сумму более 9 млн рублей. Отделом полиции "Центральный" УМВД России по городу Туле по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество сопряженное с невыполнением договорных обязательств")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядчик не в полном объеме выполнил отделку фасада, благоустройство территории, нарушения также найдены в монтаже системы отопления и каркаса здания. "При этом муниципальным заказчиком - управлением капитального строительства города Тулы - данные работы оплачены полностью", - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой города Тулы.