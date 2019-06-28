Сбербанк и "Почта России" проводят служебное расследование по случаю утери карт

"На видео, распространяемом в социальных сетях, действительно карты, принадлежащие Сбербанку. Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой "Почты России". В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и "Почта России" проводят служебное расследование инцидента", - сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Найденные в московском парке платежные карты клиентов Сбербанка были утеряны курьерской службой "Почты России", Сбербанк и "Почта России" проводят служебное расследование по данному инциденту, сообщил ТАСС источник в Сбербанке.

Поскольку карты не были активированы, доступ к банковским счетам с их помощью исключен, а сама утеря "не несет рисков компрометации персональных данных клиентов", добавил он.

В свою очередь в пресс-службе Сбербанка подтвердили данную информацию.

Также инцидент прокомментировали в "Почте России". "Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте. Службы безопасности "Почты России" и Сбербанка совместно проводят проверку по данному факту", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Почты России".

Видео, в котором показаны найденные в коробках на территории московского парка пластиковые платежные карты Сбербанка, появилось в пятницу в социальных сетях.