Уровень воды в иркутском городе Тулун достиг почти 12 м

ИРКУТСК. 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области приблизился к отметке 12 м и продолжает расти, сообщили ТАСС в мэрии города.

По состоянию на 20:00 (15:00 мск) в городе Тулуне уровень воды в реке Ия составлял чуть более 10 м при критическом 7 м.

"Вода прибывает, около часа назад был уже почти 12 м уровень. И продолжает прибывать", - рассказал собеседник агентства. Количество подтопленных домов в мэрии уточнить не смогли.

Как сообщил ТАСС местный житель Равиль Ахметов, на место прибывают новые лодки для эвакуации жителей подтопленных территорий. Местные предприниматели помогают спасателям бензином для лодочных моторов.

По последним данным, подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.