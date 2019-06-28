Вертолет задействован для поиска пострадавших от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК. 28 июня. /ТАСС/. Вертолет и аэролодки используются для поиска оставшихся на крышах из-за паводка жителей иркутского города Тулун. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Он [вертолет] привез спасателей и лодки, обследовал город, передал координаты, где были люди на крышах", - рассказал собеседник агентства. Также для спасения людей используются аэролодки "Пиранья".

В МЧС добавили, что сейчас точной информации о количестве эвакуированных жителей города нет. "Каждые 10 минут приходит по 15-20 человек. Речь сейчас идет просто о спасении, а не о подсчете", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области приблизился к отметке 12 м при критической 7 м и продолжает расти.

По последним данным, подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.