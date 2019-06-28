Пожар в группе строений площадью 300 кв. м произошел в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 29 июня. Сотрудники пожарной охраны Петропавловска-Камчатского ликвидировали ночью в субботу пожар площадью 300 кв. м в группе деревянных нежилых одноэтажных строений на улице Зеркальной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатки. Погибших и пострадавших нет.

Информация о возгорании на улице Зеркальной поступила вечером 28 июня в 22:33 (13:33 мск)

"Как стало известно, пожар произошел в группе деревянных, обшитых жестью строений общей площадью 600 кв. м. В 23:23 (14:23 мск) огнеборцы локализовали возгорание, а в 01:20 [29 июня] (16:20 мск 28 июня) полностью ликвидировали. В результате пожара повреждены деревянные конструкции строений, вещи, бывшие в употреблении и мусор на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались сотрудники пожарно-спасательных подразделений Петропавловска-Камчатского, а также одной из воинских частей - 41 человек на четырех единицах техники.