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AP: в Индии в результате обрушения ограждающей стены вокруг дома погибли 16 человек

По данным агентства, под завалами могут находиться еще люди

ТАСС, 29 июня. Не менее 16 рабочих погибли в субботу при падении 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную пожарную службу.

По данным агентства, ограждающая стена вокруг многоэтажного жилого дома обрушилась на ряд жестяных бараков, в которых жили рабочие. Причиной стали сильные муссонные дожди.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться еще люди, уточняет агентство.

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