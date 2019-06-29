Количество пострадавших при хлопке газа в Коврове увеличилось до 11

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при хлопка газа, который произошел ночью в субботу в пятиэтажке в городе Коврове Владимирской области, увеличилось до 11 человек. Двое находятся в реанимации, сообщил ТАСС главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев.

Ранее сообщалось о трех пострадавших и одном погибшем.

"В реанимации только два человека, пострадавших всего 11", - сказал Коптев. По его словам, среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС.

Как пояснили ТАСС в региональном СУ СК, пострадали четверо полицейских, которые оказались около дома во время патруля. "Машину задело волной. Полицейские пострадали, царапины от разбитых стекол. Полицейская машина находилась там во время патруля, она случайно оказалась на месте, там было четверо полицейских", - сказала старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Минина.

Как сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь губернатора, жители дома переселены в гостиницу.

"Все жители переселены в гостиницу "Ковров", там 11 пострадавших, один погиб, пострадавшие доставлены в ЦРБ. Ситуация под контролем администрации, губернатор планирует выезд туда. С утра он был на связи с Анатолием Зотовым (глава Коврова - прим. ТАСС), выяснял обстоятельства. Сам Зотов присутствовал при эвакуации и при расселении граждан", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что размер выплат пострадавшим будет установлен после того, как "станет понятен масштаб случившегося".

В новость внесены изменения (07:09 мск) - добавлен комментарий СУ СК