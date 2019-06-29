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В МЧС опровергли сведения о пострадавших сотрудниках при хлопке газа в квартире в Коврове

По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще 11 пострадали

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не входят в число пострадавших при хлопке газа в квартире жилого дома в Коврове, произошедшего ночью. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы регионального управления МЧС Екатерина Мищенко.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали несколько сотрудников МЧС и полицейских. Информацию о последних подтвердили в СК.

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"Наших сотрудников в числе пострадавших нет", - сказала Мищенко.

На данный момент известно об 11 пострадавших и одном погибшем. В результате хлопка пострадали шесть квартир, жители которых отказались от переселения в пункты временного размещения и направились к родственникам. В течение дня дом будет обследован системой "Стрела", которая позволит определить устойчивость здания.

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