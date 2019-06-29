В Иркутской области на горячую линию МЧС поступило около 800 звонков в связи с паводком

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Около 800 звонков поступило за сутки на горячую линию ГУ МЧС России по Иркутской области, открытую в связи с паводком. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте пресс-службы ведомства.

"На телефон горячей линии: 8-3952-399999 поступило 767 обращений. Была предоставлена информация об обстановке, складывающейся в зоне чрезвычайной ситуации, о ходе работ по ликвидации ее последствий, а также движении транспорта по трассе федерального значения "Р-255". Звонившие также уточняли моменты, связанные с выплатой материальной помощи, компенсаций, страховок, уточняли адреса пунктов сбора гуманитарной помощи", - сообщает главк МЧС.

По данным МЧС России, в Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.