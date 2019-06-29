Почти 27 тыс. человек остались без электричества из-за паводка в Приангарье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 27 тыс. жителей Иркутской области в 40 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за паводка. Об этом сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в 40 населенных пунктах пяти районов области (Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Тулунский, Зиминский). Суммарно без электроснабжения остаются 26 722 человека в 40 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество граждан, оставшихся без электричества, находятся в Тулуне - более 12,5 тыс. и Нижнеудинске - почти 6,3 тыс. человек.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МВД отметили, что случаев мародерства в зоне паводка не зафиксировано. "Сотрудники полиции там, где находятся рядом с гражданами, по мере возможности присматривают за имуществом, следят за этим. Чтобы какие-то группы ходили что-то разворовывать, растаскивали, таких сигналов у нас нет", - сказали в ГУ МВД.

Там также рассказали, что пострадавшие от паводка смогут восстановить документы без очереди. В настоящее время информации об обращениях нет, так как вода еще не ушла из затопленных домов.

По данным МЧС России, в Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. Подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.