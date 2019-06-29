Четверо полицейских и два спасателя пострадали при хлопке газа в доме в Коврове

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Четверо сотрудников полиции и двое спасателей получили травмы в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Коврове Владимирской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе СК по региону.

"Двое сотрудников городского подразделения поисково-спасательного отряда Коврова при принудительном взломе двери в квартиру также получили травмы. В ходе проведения мероприятий экстренного реагирования травмы получили четыре сотрудника полиции", - сказали в СК.

По данным ведомства, сейчас в реанимации находятся два человека - мужчина, который, по версии следствия, спровоцировал хлопок газа и пожар, и пожилая женщина из соседней квартиры. "Всего в настоящий момент в условиях стационара оказывается медицинская помощь семерым пострадавшим, в том числе спасателям и сотрудникам полиции, их жизни ничего не угрожает", - пояснили в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП произошло в ночь на 29 июня. В доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже. Из двух подъездов дома были эвакуированы жильцы. В результате происшествия погиб жилец квартиры, где произошел взрыв, еще 11 человек пострадали.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, среди пострадавших сотрудников главка нет. Травмы получили сотрудники городского поисково-спасательного подразделения, не входящего в структуру ГУ МЧС.