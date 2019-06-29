Уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься

"30 июня местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 11-16 м/с, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди. В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок", - говорится в сообщении.

ТАСС, 29 июня. Уровни воды в реках Иркутской области, пострадавшей от мощного паводка, в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1,4 тыс.-1,5 тыс. см. Сейчас он составляет 1387 см. В МЧС прогнозируют, что на реке Уда у города Нижниудинска уровень воды составит 250-300 см, у села Широково - 930-980 см, у поселка Октябрьский - 580-650 см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск - 420-480 см, у поселка Шиткино - 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550 см.

Вместе с тем в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что обстановка в регионе стабилизируется. "Вода понемногу освобождает дома и деревни, однако в некоторых населенных пунктах ситуация остается достаточно напряженной", - сказал представитель МЧС. По его словам, за последние два часа в верховьях рек Ия, Уда, Бирюса отмечается падение уровня воды.

По данным МЧС, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 577 человек, 125 единиц техники, 49 плавсредств. В регион следует еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

В Иркутскую область по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.

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