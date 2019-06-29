В Астрахани ребенок погиб во время катания на катамаране

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Девятилетний ребенок утонул в Астрахани, катаясь на катамаране. Об этом сообщил в субботу журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"По данным следствия, индивидуальный предприниматель организовал прокат катамаранов на берегу реки Волга на городском острове. Вечером 28 июня предприниматель сдал в аренду двухместный катамаран 23-летнему местному жителю, который пришел покататься с двумя братьями в возрасте 16 и девяти лет. При этом подозреваемый не снабдил катамаран спасательными жилетами, каких-либо инструктажей с арендовавшими катамаран лицами не проводил, а также допустил превышение количества лиц на нем. В результате эксплуатации катамарана девятилетний мальчик оказался в воде и утонул", - сказал Хегай.

По его словам, тело ребенка пока не обнаружено, ведутся поиски.

Индивидуальный предприниматель, оказавший услугу по прокату катамарана, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека").