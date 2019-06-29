Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Коврове

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области проводит проверку после хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в городе Коврове. В результате происшествия, по уточненным данным, один человек погиб, 10 пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратурой области организована проверка всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники Ковровской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в пятиэтажном жилом доме в субботу ночью. Следствие в качестве основной версии случившегося рассматривает неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне ЧП выписался из специализированной клиники. Сообщается, что он перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке. Это стало причиной утечки газа и последующего хлопка.

Сейчас в реанимации находятся два человека, еще семерым, в числе которых спасатели и сотрудники полиции, оказывается помощь в условиях стационара. По данным городских властей, в результате ЧП пострадало шесть квартир. В течение дня дом будет обследован специальным комплексом "Стрела", который позволит определить устойчивость здания.